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РФ не получала от Белоруссии уведомлений об отказе от переговоров по импорту электричества

Экономика и бизнес
20 декабря, 18:08 UTC+3

Ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что его страна со следующего года откажется от импорта электроэнергии

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ не получало официальных уведомлений от белорусской стороны об отказе от переговоров по поставкам в страну электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Официальных уведомлений от белорусской стороны об отказе от переговоров по поставкам электроэнергии в Минэнерго России не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик сообщил, что республика с 2018 года полностью откажется от импорта электроэнергии, в том числе от закупок российской.

В Минэнерго РФ отметили, что по итогам 2016 года в Белоруссию было поставлено из России 3,18 млрд кВт/ч электроэнергии. По итогам 10 месяцев 2017 года в Белоруссию поставлено из России 2,46 млрд кВт/ч электроэнергии.

Минэнерго РФ в 2017 году прогнозирует объем выработки электроэнергии в России на уровне 1,095 трлн кВт/ч. Экспорт электроэнергии в этом году, согласно прогнозам "Интер РАО", сохранится на уровне прошлого года - порядка 18 млрд кВт/ч.

Ранее Белоруссия согласовала с Россией импорт в 2017 году 2,5 млрд кВт/ч законтрактованной электроэнергии и зарезервировала еще 1 млрд кВт/ч. "Интер РАО" сообщило, что в случае достижения договоренностей с Белоруссией о поставках в страну электроэнергии готово заключать краткосрочные, вплоть до месяца, контракты на поставку электроэнергии.

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