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Магазины могут быть наделены правом продажи безрецептурных лекарств

Экономика и бизнес
20 декабря, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

При этом такой вид реализации препаратов будет возможен только после получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минпромторг предлагает наделить магазины правом свободной реализации лекарств, отпускаемых без рецепта. Такая информация следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, опубликованному в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом свободная продажа безрецептурных препаратов будет возможна только после получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

"В рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарственных препаратов, реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции в данной отрасли и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, свободная реализация безрецептурных препаратов позволит повысить уровень их доступности, а также создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, что позволит экономить время особенно для занятой части населения, подчеркивается в документе.

Магазины будут обязаны закупать лекарства у тех же поставщиков, что и аптечные организации, чтобы предотвратить рост фальсификатов. Предполагается, что Росздравнадзор начнет контролировать соблюдение требуемых условий хранения и реализации лекарств в магазинах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла ТАСС, что запуск продаж лекарств в супермаркетах может привести к снижению цен на отдельные медикаменты. В конце августа первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в торговых сетях, сообщала ранее газета РБК. Минпромторг эту идею поддержал.

Минздрав также прорабатывает данную инициативу правительства, сообщал журналистам заместитель главы ведомства Сергей Краевой. Он отмечал, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдения врачебного принципа "не навреди".

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