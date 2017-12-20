Правительство Швейцарии разработало программу борьбы с дороговизной

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Швейцарии приняло в среду программу мер по борьбе с дороговизной. В целях снижения цен на потребительские товары и продукты, которые значительно дороже, чем в государствах Евросоюза, решено отменить таможенные пошлины на ряд ввозимых в Швейцарскую Конфедерацию промышленных товаров и видов сельскохозяйственной продукции.

Как сообщило правительство (Федеральный совет) на своем сайте, "больше всего разница в ценах (60%) между Швейцарией и Евросоюзом характерна для сельскохозяйственной продукции". В этой связи Федеральному департаменту (Министерству) экономики, образования и исследований поручено "снизить таможенные пошлины на импортируемые продукты, произведенные за границей, такие, как бананы и другие экзотические фрукты". Отмечается также, что "отмена таможенных пошлин на промышленные товары благоприятно скажется на потребителях". Прямую выгоду от этих мер, оцениваемую в 900 млн франков, получат "предприятия и частные потребители" в Швейцарии.

Правительство подчеркивает, что оно добивается тех же целей, что и авторы народной законодательной инициативы, собравшие подписи за проведение общенационального референдума на тему "Нет острову дороговизны - за справедливые цены". Свою официальную позицию с оценкой этой инициативы Федеральный совет планирует представить только в 2018 году, в соответствии с законодательством.

В Федеральную канцелярию в Берне 12 декабря были переданы 107 тыс. 908 подписей в поддержку проведения референдума против дороговизны. Авторы инициативы предлагают дополнить конституцию страны положениями, требующими принятия государством шагов против ограничения конкуренции и гарантирующих "недискриминационное приобретение товаров и услуг за границей".

В том, что Швейцария - страна не для бедных, убеждаются посещающие ее или живущие в ней иностранцы. Как следует из опубликованного 12 декабря в Лондоне исследования о стоимости проживания (Cost of Living Index), подготовленного консалтинговым агентством ECA International, в первую десятку самых дорогих для иностранцев городов вошли сразу четыре швейцарских города. Это Цюрих (3 место), Женева (4), Базель (5), Берн (6).