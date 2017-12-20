США опубликовали результаты расследования, в котором обвиняют Bombardier в нарушениях

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США опубликовало в среду результаты расследования, которое было начато весной после обращения с жалобой американского авиапроизводителя Boeing на демпинговую политику канадской авиастроительной компании Bombardier. В документе ведомство обвиняет Канаду и ее компанию в нарушениях в сфере торговли. В связи с этим могут быть введены антидемпинговая и компенсационная пошлины.

"Министерство обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая на 79,82% была ниже текущей рыночной стоимости. Ведомство также установило, что Канада предоставляет несправедливые субсидии своим производителям гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в размере 212,39%. По результатам данного расследования минторг поручит Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США взимать средства с импортеров гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в соответствии с окончательными ставками", - говорится в документе. Таким образом было вынесено решение в пользу Boeing, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном.

Речь идет о новых самолетах CSeries, на которые Bombardier, по мнению Вашингтона, незаконно занижала цены. "Это решение основано на всестороннем и объективном расследовании фактов в ходе открытого и прозрачного процесса, - отметил министр торговли США Уилбур Росс. - Соединенные Штаты привержены свободной, справедливой и взаимовыгодной торговле и всегда будут выступать за тех американских рабочих и те компании, которые пострадали от несправедливого импорта".

Однако решение министерства торговли против Bombardier вступит в силу только в том случае, если федеральная Комиссия по международной торговле США примет сторону Boeing при вынесении окончательного постановления, которое ожидается в 2018 году.

В Минторге подчеркнули, что канадские авиалайнеры, в отношении которых проводилось расследование, еще не были импортированы в Соединенные Штаты. По данным ведомства, в апреле 2016 года стало известно о продаже канадских самолетов американской авиакомпании на сумму, которая превысила 5 млрд. долларов, сделка до сих пор не завершена.

Суть разногласий

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Boeing работают 5 тыс. человек.

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начало расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с авиаперевозчиком Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.