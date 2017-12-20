Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США опубликовали результаты расследования, в котором обвиняют Bombardier в нарушениях

Экономика и бизнес
20 декабря, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Речь идет о самолетах CSeries, на которые компания, по мнению Вашингтона, незаконно занижала цены

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США опубликовало в среду результаты расследования, которое было начато весной после обращения с жалобой американского авиапроизводителя Boeing  на демпинговую политику канадской авиастроительной компании Bombardier. В документе ведомство обвиняет Канаду и ее компанию в нарушениях в сфере торговли. В связи с этим могут быть введены антидемпинговая и компенсационная пошлины.

"Министерство обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая на 79,82% была ниже текущей рыночной стоимости. Ведомство также установило, что Канада предоставляет несправедливые субсидии своим производителям гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в размере 212,39%. По результатам данного расследования минторг поручит Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США взимать средства с импортеров гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в соответствии с окончательными ставками", - говорится в документе. Таким образом было вынесено решение в пользу Boeing, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном.

Речь идет о новых самолетах CSeries, на которые Bombardier, по мнению Вашингтона, незаконно занижала цены. "Это решение основано на всестороннем и объективном расследовании фактов в ходе открытого и прозрачного процесса, - отметил министр торговли США Уилбур Росс. - Соединенные Штаты привержены свободной, справедливой и взаимовыгодной торговле и всегда будут выступать за тех американских рабочих и те компании, которые пострадали от несправедливого импорта".

Однако решение министерства торговли против Bombardier вступит в силу только в том случае, если федеральная Комиссия по международной торговле США примет сторону Boeing при вынесении окончательного постановления, которое ожидается в 2018 году.

В Минторге подчеркнули, что канадские авиалайнеры, в отношении которых проводилось расследование, еще не были импортированы в Соединенные Штаты. По данным ведомства, в апреле 2016 года стало известно о продаже канадских самолетов американской авиакомпании на сумму, которая превысила 5 млрд. долларов, сделка до сих пор не завершена.

Суть разногласий

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Boeing работают 5 тыс. человек.

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начало расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с авиаперевозчиком Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин
Страны
США Канада Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
4
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
7
Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама