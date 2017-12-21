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Канада продолжит отстаивать права Bombardier, обвиненной США в демпинге

Экономика и бизнес
21 декабря, 1:06 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 21, декабря. /ТАСС

В канадском МИД считают, что жалоба американского авиапроизводителя Boeing "носит протекционистский характер" и призвана избавить его от канадского конкурента на внутреннем рынке

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ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады продолжит отстаивать права канадской компании Bombardier, которую министерство торговли США обвинило в демпинговой политике после жалобы американской авиастроительной фирмы Boeing. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, распространенном в среду.

"Мы твердо намерены защищать канадские компании и рабочих от протекционизма. Мы рассмотрим сегодняшнее окончательное решение [минторга США] и определим дальнейшие наши шаги и варианты подачи апелляции на него, - заявили в ведомстве. - Мы продолжим обсуждение этого вопроса с администрацией Соединенных Штатов, американскими официальными лицами и представителями Boeing".

В МИД считают, что сама жалоба американского авиапроизводителя "носит протекционистский характер" и призвана избавить его от канадского конкурента на внутреннем рынке. Решение минторга, заметили в Оттаве, ударит "по сотрудникам авиаотрасли по обе стороны [канадско-американской] границы".

Ранее в среду министерство торговли США опубликовало результаты расследования, которое было начато весной после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. В документе ведомство обвиняет Канаду и ее компанию в нарушениях в сфере торговли. В связи с этим могут быть введены антидемпинговая и компенсационная пошлины.

Однако решение министерства торговли против Bombardier вступит в силу только в том случае, если федеральная Комиссия по международной торговле США примет сторону Boeing при вынесении окончательного постановления, которое ожидается в 2018 году.

Суть разногласий

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады, после того, как минторг США из-за обращения Boeing начало расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries. Из-за этого американцы, как считают в ведомстве, лишились контракта с авиаперевозчиком Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

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