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Кабмин утвердил план по развитию производства малотоннажной химии в РФ до 2030 года

Экономика и бизнес
21 декабря, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Документом предусматривается сокращение импорта химической продукции и рост ее внутреннего производства

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждается дорожная карта по развитию производства малотоннажной химии на период до 2030 года. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"План направлен на совершенствование механизмов государственного регулирования развития производств малотоннажной химии в России", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Дорожной картой предусматривается сокращение импорта малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, а также рост ее внутреннего производства. Кроме того, в России будут созданы необходимые условия для развития современных производств такой продукции.

"Дорожная карта включает 13 позиций, объединенных в шесть групп: опережающее развитие продуктов и технологий, стимулирование создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, стимулирование внутреннего спроса, совершенствование системы стандартизации, поддержка экспорта, мониторинг и прогноз", - сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что реализация плана позволит нарастить внутреннее производство на $1,5 млрд к 2030 году, при этом доля импорта в потреблении снизится на 13%. Сейчас на долю производства малотоннажной химии в РФ приходится не более 10-15% от общего объема производства химической продукции, среднегодовой оборот рынка с 2014 по 2016 год составил около 300 млрд рублей.

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