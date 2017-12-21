Колумбия приветствует решение России о возобновлении импорта колумбийского мяса

БОГОТА, 21 декабря. /ТАСС/. Решение Россельхознадзора о снятии временного запрета на импорт в Россию мясной продукции из Колумбии является хорошей новостью для всей колумбийской животноводческой отрасли. Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства страны Хуан Гильермо Сулуага.

"Как только нас сертифицировали, президент Сантос дал поручение задействовать дипломатические каналы для возвращения доступа к рынкам, который был временно прекращен в связи с эпидемией ящура. Россия, которая является одним из главных импортеров мяса в мире, вновь открывает для нас возможность экспорта мяса", - заявил министр, поблагодарив при этом сотрудников Института сельского хозяйства Колумбии за работу по освобождению страны от эпидемии ящура.

Чиновник в ходе своего выступления процитировал решение Россельхознадзора о снятии с 20 декабря этого года запрета на поставку в Россию животноводческой продукции из Колумбии, отметив, что "это является большой новостью для колумбийского животноводства".

По оценкам министра, несмотря на потерю Колумбией в июне этого года статуса страны, свободной от ящура (согласно правилам Всемирной организации по охране здоровья животных), в период с января по октябрь этого года объем экспорта говядины вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 7 568 до 14 333 тонн соответственно. Выручка от продажи мяса в 2017 году составила $55,9 млн, добавил он. Хуан Гильермо Сулуага подчеркнул, что до этой эпидемии ящура основными импортерами колумбийского мяса были Россия, Иордания, Ливан и Вьетнам.

11 декабря этого года Всемирная организация по охране здоровья животных вернула Колумбии статус страны, свободной от ящура. 28 июня этого года Институт сельского хозяйства Колумбии объявил чрезвычайную ситуацию в связи с выявленными вспышками ящура в различных регионах, после чего импортеры колумбийской говядины, в том числе и Россия, приняли решение о приостановке поставок мяса из этой страны.

Ящур - острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек и кожи. Довольно широко распространен среди животных, особенно домашних парнокопытных. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.