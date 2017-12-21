WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Apple подтвердила, что специально занижает скорость работы предыдущих моделей своих смартфонов iPhone. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Как она отмечает, представители Apple объяснили такой шаг заботой о пользователях. По словам корпорации, литий-ионные аккумуляторы, установленные в смартфонах, со временем теряют мощность. Из-за этого их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду, в связи с чем устройство может внезапно выключиться.

Для того, чтобы избежать этого, Apple программно внесла изменения в операционную систему iOS с тем, чтобы она замедляла выполнение определенных задач в случае, если на это не хватает ресурсов. Нововведение коснулось моделей iPhone 6, 6s и SE, а с обновлением ОС появится и на iPhone 7.

"Наша цель заключается в предоставлении нашим покупателям лучшего опыта, включая общую производительность и более долгий срок службы устройств", - приводит издание заявление Apple.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.