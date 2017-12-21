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"Газпром" и CNPC определили условия поставок газа с Дальнего Востока в КНР

Экономика и бизнес
21 декабря, 9:21 UTC+3

Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Ван Илинь подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году", - отмечается в сообщении.

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