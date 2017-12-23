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Новак: РФ готова обсуждать завершение сделки ОПЕК+ при ребалансировке рынка в 2018 году

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:49 UTC+3

Глава Минэнерго добавил, что очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия готова обсуждать плавное завершение сделки ОПЕК+ во второй половине 2018 года при ребалансировке рынка, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

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"Да, мы будем обсуждать эти вопросы (стратегию досрочного выхода из ОПЕК+ при ребалансировке рынка). Мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общая концепция", - сказал Новак, отвечая на вопрос ТАСС. По оценке экспертов, ребалансировка может произойти в третьем - четвертом кварталах 2018 года, добавил он.

Новак сообщил, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассматриваться текущие итоги исполнения сделки, состоится в Омане 21-22 января.

Александр Новак также сообщил, что экспорт нефти из России по итогам 2017 года, как ожидается, составит 255-257 млн тонн - на уровне 2016 года. "Мы ожидаем уровень 2016 года. На этом же уровне. В районе 255-257 млн тонн", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о прогнозе объема экспорта нефти в 2017 году.

По данным ЦДУ ТЭК, за 11 месяцев этого года экспорт нефти из России в дальнее зарубежье увеличился год к году на 1,6% - до 237,8 млн тонн. При этом экспорт нефти в Белоруссию за 11 месяцев сократился на 4,1% - до 16,4 млн тонн.

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