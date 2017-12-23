Медведев: зарплаты 2 млн бюджетников проиндексируют на 4% с 1 января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зарплаты бюджетников, не охваченных "майскими указами", проиндексируют на 4% с 1 января, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде "Единой России".

"С 1 января нового, 2018 года, будет проведена индексация зарплат бюджетников, которые не охвачены "майскими указами" - на 4%. Это почти 2 млн человек, у которых зарплата не повышалась несколько лет", - сказал он.

По словам Медведева, исполнение "майских" указов президента находится на особом контроле партии. Особенно это касается повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. "Мы не только обязаны обеспечить их реализацию, закладывая необходимые средства в бюджет, что делается, но и следить за тем, чтобы не было задержек по выплате зарплат", - заверил премьер.

По словам лидера "Единой России", в бюджете также заложены все необходимые средства, чтобы повысить зарплаты для преподавателей вузов к 2018 году, а также предусмотрели деньги для того, чтобы не снижать уровень зарплат для учителей, который был повышен в рамках исполнения "майских" указов.

Кроме того, по словам главы кабмина, МРОТ будет повышен до 85% от прожиточного минимума с 1 января. "С 1 января 2018 года мы повышаем минимальный размер оплаты труда до 85% величины прожиточного минимума", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что это "очень важный шаг", ведь размер МРОТ влияет на величину зарплат более 70 млн работающих россиян. Медведев пообещал, что в 2019 году минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом.

Премьер также заверил, что правительство продолжит индексировать пенсии, будет помогать инвалидам, многодетным семьям, ветеранам и другим социально уязвимым людям. "Поддержка должна быть максимально адресной - тем, кому это действительно нужно. А для остальных мы обязаны обеспечить возможность трудиться и зарабатывать. И здесь у нас, кстати, неплохие результаты. По уровню безработицы мы вышли на докризисный уровень - 5% с небольшим", - проинформировал он. Дмитрий Медведев призвал однопартийцев "не отступать" в попытках изменить к лучшему социальную сферу страны. "Мы должны гарантировать людям, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет низкие доходы, эффективную социальную поддержку. Дать остальным возможность самореализации. Добиться этого непросто, но самое главное - не отступать!" - сказал премьер, выступая на съезде "Единой России".

Медведев особо подчеркнул, что единороссы - это часть "большой команды президента РФ Владимира Путина, команды, которая вместе создаст новую Россию". "Наша партия работает с самыми острыми проблемами, - напомнил он. - Их у нас немало. Люди хотят работать и получать достойную зарплату, пользоваться качественными медицинскими и образовательными услугами, жить в комфортной, благоустроенной среде, причем - в собственном жилье". Партийный лидер подчеркнул, что "Единая Россия" "каждый день должна бороться" за то, чтобы оправдать доверие людей, выполнять социальные обязательства, сохраняя возможности для роста экономики.

Премьер напомнил, что полтора года назад, перед выборами в Государственную Думу, партия предложила обществу проект своей программы. По мнению Медведева, это больше, чем просто предвыборный документ, потому как текст основывается на идеях, предложениях и проектах, которые предлагали сами люди. "Это народная программа, в которой есть ясная и продуманная стратегия развития. Более того, это четкий план, как использовать наши ресурсы и властные полномочия, которыми нас наделил народ нашей страны, для того чтобы достичь того, чего ждут от нас люди", - заявил премьер.

Он заверил, что за выполнением этого плана "Единая Россия" внимательно следит. Так, на съезде в январе 2017 года было принято решение ежегодно отслеживать исполнение программы, эксперты Открытого правительства уже трижды собирались для ее обсуждения. Медведев сообщил, что накануне провел заседание Программной комиссии. "И могу уверенно сказать - программа выполняется успешно", - подытожил он.

Дмитрий Медведев пообещал и дальше работать над устойчивостью экономики. "Решение всех этих задач, задач, которые только что были названы президентом нашей страны, невозможно без макроэкономической стабильности. Это третье направление нашей работы. У нас рекордно низкий уровень инфляции, низкий дефицит бюджета", - сказал он, упомянув наметившийся экономический рост и рост объемов производства в несырьевых отраслях. - И мы должны продолжить работать над повышением устойчивости нашей экономики".

По словам Медведева, правительство продолжит поддерживать региональные бюджеты и будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты, а также - обеспечивать эффективное импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве. Он напомнил, что российские аграрии в этом году поставили новый рекорд, собрав урожай, равного которому не было в истории нашей страны.

Лидер "Единой России" упомянул и о необходимости поддерживать здравоохранение, образование, жилье. "Мы значительно увеличили расходы на высокотехнологичную медицину, заложили в бюджет средства на подключение больниц к высокоскоростному интернету. Это позволит, в том числе, активнее применять телемедицину, чтобы консультировать пациентов удаленно, - заметил он в своем докладе. - Растет число медицинских учреждений, где могут проводить высокотехнологичные операции". Премьер также сказал, что в качестве приоритетных направлений работы выделено развитие санитарной авиации, услуги которой так востребованы в Сибири и на Дальнем Востоке. Продолжается строительство детских садов и школ, только за этот год их стало на 83 больше. Премьер пообещал закрыть этот вопрос в ближайшие годы.

В целом Медведев декларировал курс на развитие образовательных услуг, которые ориентированы на конкретные запросы работодателей, особенно в среднем профессиональном образовании при подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. В заключение он добавил, что власти вплотную подошли к выполнению задачи по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Этого уже добились 59 регионов. "И, конечно, мы продолжим работу, ведь аварийных домов в жилом фонде еще, к сожалению, немало", - подытожил он.