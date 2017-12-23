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Глава РЖД не исключил выделения конкурентных активов из монопольной структуры компании

Экономика и бизнес
23 декабря, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

При этом Олег Белозеров подчеркнул, что это необходимо сделать так, чтобы "не нарушить надежность работы целого механизма"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. РЖД могут выделить из своей монопольной структуры конкурентные активы, но этот вопрос требует тщательной проработки. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, глава РЖД Олег Белозеров в кулуарах съезда "Единой России".

"Есть технологический процесс, большой (в рамках структуры РЖД - прим. ТАСС). Вот какие-то части из него потенциально при создании определенных условий можно вычленять. Нужно [их] определить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Белозеров заявил о необходимости тщательной отработки плана действий: "Мы всегда готовы к обсуждению. Вопрос должен быть детально проработан, разные элементы нужно рассмотреть. Мы точно также заинтересованы, чтобы конкуренция была. Но элементы нужно определять очень четко для того, чтобы не нарушить надежность работы целого механизма".

В четверг был опубликован национальный план по развитию конкуренции - ключевой документ был размещен по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с российским бизнесом. Одним из условий развития конкуренции в документе называется недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

Как ранее говорил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, ФАС считает необходимым выделить объективно существующую естественную монополию из компаний, которые объединяют сейчас и монопольную составляющую, и конкурентную, и при этом пользуются привилегиями монополии. Так, одно юридическое лицо должно сохранять монопольную составляющую, поскольку ее невозможно избежать, и считаться естественной монополией. Это, к примеру, железнодорожное полотно в ОАО РЖД, или трубопроводная система "Газпрома". Другие элементы этих компаний, которые могут конкурировать, следует выделить и отправить в конкурентное поле (это подвижной состав в РЖД, или обслуживающие компании "Газпрома").

"Мы хотим дать очень простое определение: естественными монополиями являются только те монополии, которые имеют линейные протяженные сетевые объекты, и строительство параллельных систем является экономически невыгодным", - давал определение реформе Артемьев в интервью газете "Коммерсантъ". Он отмечал, что это позволит избежать чрезмерного госрегулирования.

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Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич Путин, Владимир Владимирович Белозеров, Олег Валентинович
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