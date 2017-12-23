Порядка 2,5 млрд рублей необходимо для строительства электросетей в Башкирии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 млрд рублей необходимо на развитии энергосетей Башкирии, сообщил в субботу журналистам глава республики Рустэм Хамитов. Он добавил, что в развитии сетей также заинтересована и "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК, актив АФК "Система"), которая может стать потенциальным инвестором.

"Мы предполагаем строительство новых сетей в южной части республики, в юго-восточной части республики, в Зауралье. Я думаю, что развитие будет абсолютно ровное. <...> Для обеспечения электроэнергией Зауралья нам нужно порядка 2,5-3 млрд рублей ", - сказал он в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Хамитов добавил, что финансирование может быть получено из фондов, которые пополняются за счет работы энергокомпаний.

"Есть фонды, которые наполняются за счет работы энергетиков. Оттуда какие-то будут браться ресурсы, и сетевая компания [БЭСК] сама заинтересована в строительстве, кроме того, там, где не будет хватать, - республика поможет. Федеральный бюджет маловероятно, что будет помогать в этой ситуации, таких и денег нет, поскольку есть фонды, есть компании, которые заинтересованы в получении новых клиентов", - пояснил Хамитов.

Он не исключил возможность, что БЭСК тоже может стать инвестором в этом проекте.

"Почему бы и нет, они же тоже заинтересованы в потребителях.

Там, в Зауралье, предполагается строительство трех крупных предприятий, каждое стоимостью от 200 до $300 млн, цементный завод, завод строительных материалов.

И хочу сказать, что это хорошие производства, которые будут хорошо и вовремя платить за электроэнергию", - отметил он.