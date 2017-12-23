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ФАС может проверить на сговор такси-агрегаторы из-за повышенных цен в предновогодние дни

Экономика и бизнес
23 декабря, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Замглавы ведомства Андрей Цариковский подчеркнул, что завышение тарифов может быть оправдано только очень высоким спросом на услуги такси

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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может проверить на сговор такси-агрегаторы из-за синхронного повышения ими цен на услуги в предновогодние дни. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский

"В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю", - сказал Цариковский, комментируя неоднократные жалобы в соцсетях на случаи значительного завышения цен на услуги такси-агрегаторов в предновогодние и праздничные дни.

Замглавы ФАС подчеркнул, что такое завышение тарифов может быть оправдано только очень высоким спросом на услуги такси.

"Поэтому, если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - добавил Цариковский.

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