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Ульяновские власти приобретут до 150 автомобилей "УАЗ Профи" для коммунальных предприятий

Экономика и бизнес
23 декабря, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

На следующей неделе новый автомобиль намерены презентовать бизнес-сообществу региона

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области намерено приобрести порядка 100-150 новых автомобилей "УАЗ Профи" для нужд коммунальных предприятий региона. Об этом сообщил в субботу журналистам в кулуарах съезда "Единой России" в Москве губернатор области Сергей Морозов.

"Мы планируем приобрести его ["УАЗ Профи"] для наших коммунальных предприятий. Мы традиционно рассматриваем [количество] по таким автомобилям <…> в пределах 100-150", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Морозов уточнил, что заказ будет сделан в 2018 году. Он также добавил, что на следующей неделе новый автомобиль намерены презентовать бизнес-сообществу региона.

Ранее сообщалось, что в этом году Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен реализовать 2 тыс. автомобилей "УАЗ Профи", производство которых началось в сентябре. УАЗ рассчитывает за счет этого автомобиля увеличить поставки в Белоруссию на 40-60% в год. Эта страна ежегодно закупает у предприятия до 10 тыс. машин.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет 95 тыс. автомобилей в год.

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