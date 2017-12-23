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Топилин: рост МРОТ и экономико-демографические меры позволят преодолеть бедность в России

Экономика и бизнес
23 декабря, 16:33 дата обновления: 23 декабря, 16:53 UTC+3

Глава Минтруда рассчитывает, что в течение нескольких ближайших лет число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 7-8%

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ряд других социально-экономических и демографических мер позволят преодолеть бедность в России, сообщил журналистам в субботу глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, уровень бедности в стране будет зависеть от того, как сработают уже принимаемые меры.

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"МРОТ повышается практически в два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьезно повлечет за собой [снижение числа] тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму. Это очень серьезная мера", - сказал Топилин.

"Зарплаты продолжаем повышать, <...> будут введены пособия по критериям нуждаемости, демографические, что позволит нам эту тему, безусловно, определенным образом решить. <...> Мы посмотрим, как сработают принятые меры", - добавил глава Минтруда. 

Предложенные меры, по мнению Топилина, позволят в течение нескольких лет ощутимо снизить число россиян с доходами ниже прожиточного минимума. "Я считаю, что мы должны в течение, может быть, шести-семи лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%", - сказал Топилин.

Как заявил ранее на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин, работа по решению проблемы бедности в России будет продолжена. По его словам, нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку, а также продолжить работу по снижению количества людей, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

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