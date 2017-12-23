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Строительство центра кастомизации самолетов в Ульяновске начнется в 2018 году

Экономика и бизнес
23 декабря, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

На эти цели выделено порядка 2 млрд рублей

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы на создаваемом в Ульяновской области центре кастомизации самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 начнутся в следующем году. Об этом сообщил в субботу журналистам в кулуарах съезда "Единой России" в Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В 2018 году мы уже начнем строительно-монтажные работы по центру кастомизации. Все организационные вопросы решены. Деньги в наличии, у нас там порядка 2 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Центр кастомизации для российских самолетов строится совместно с корпорацией "Иркут", "Авиастаром" и в целом Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Как сообщалось, соответствующее соглашение было подписано в июле на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

Как ранее сообщал губернатор области Сергей Морозов, детали интерьера, кухонной части и сидения самолета сейчас поставляются из-за рубежа, хотя это можно производить в России.

Решение о создании центра кастомизации в Ульяновске было принято в 2016 году во время рабочей поездки Михаила Бабича в регион. Тогда глава Ульяновской области сказал журналистам, что регион добивался этого проекта три года.

Ранее сообщалось, что на базе центра кастомизации будут производиться как экстерьерные, так и интерьерные работы. Ожидается, что центр кастомизации приступит к работе в 2019 году.

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