Объем инвестиций в экономику Ставропольского края выросли на 3% в 2017 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за год вырос на 3%. Об этом сообщил в субботу ТАСС губернатор края Владимир Владимиров в кулуарах съезда "Единой России" в Москве.

Ранее эксперты по результатам 2016 года отмечали резкий спад этого показателя на уровне 17,8% по сравнению с 2015 годом.

"В этом году мы выросли [по объемам инвестиций] на 3%. Вообще наш целевой показатель, конечно, 10%, мы еще не вернулись на докризисный 2013 год по инвестициям. И если в 2018 году мы вырастем на 10%, то мы вернемся в тот докризисный уровень", - сказал Владимиров.