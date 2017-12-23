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Объем инвестиций в экономику Ставропольского края выросли на 3% в 2017 году

Экономика и бизнес
23 декабря, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Ранее эксперты по результатам 2016 года отмечали резкий спад этого показателя на уровне 17,8% по сравнению с 2015 годом

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за год вырос на 3%. Об этом сообщил в субботу ТАСС губернатор края Владимир Владимиров в кулуарах съезда "Единой России" в Москве.

Ранее эксперты по результатам 2016 года отмечали резкий спад этого показателя на уровне 17,8% по сравнению с 2015 годом.

"В этом году мы выросли [по объемам инвестиций] на 3%. Вообще наш целевой показатель, конечно, 10%, мы еще не вернулись на докризисный 2013 год по инвестициям. И если в 2018 году мы вырастем на 10%, то мы вернемся в тот докризисный уровень", - сказал Владимиров.

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