Курганская область высвободит 2,6 млрд руб. в 2018 году за счет реструктуризации кредитов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Курганская область высвободит 2,6 млрд рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов в следующем году, средства пойдут в первую очередь на социальную сферу, сообщил в субботу журналистам губернатор области Алексей Кокорин в кулуарах съезда партии "Единая Россия", который проходит в Москве.

"Регион участвует (в программе реструктуризации бюджетных кредитов - прим. ТАСС), мы готовы к подписанию соглашения, проект соглашения подготовлен, я думаю, что в самое ближайшее время оно будет подписано. В следующем году у нас сумма где-то 2,8 млрд рублей (выплат по кредитам - прим. ТАСС), мы попадаем под реструктуризацию, и нам это очень-очень выгодно", - сказал Кокорин.

Он отметил, что в следующем году регион должен был погасить бюджетные кредиты на 2,8 млрд рублей, а с учетом реструктуризации - всего на 200 млн рублей.

Губернатор добавил, что средства в первую очередь будут направлены на социальную сферу. "Первоочередные мероприятия - это заработная плата, соцвыплаты, коммунальные платежи, а также софинансирование всех проектов, которые реализуются на территории Курганской области, я имею в виду государственные проекты, в том числе проекты социальной направленности", - уточнил губернатор.

С 1 января 2018 года в России будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, которая позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции.