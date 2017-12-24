"Матрешка Тур" за выходные вывезет с Хайнаня около 90 застрявших там туристов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Туроператор "Матрешка Тур" за выходные вывезет с китайского Хайнаня порядка 90 российских туристов, которые несколько дней не могли улететь с острова. Об этом сообщила ТАСС представитель компании Елена Бутенко.

"Сегодня отправлено 40 человек. Первая партия из 25 человек прибыла вчера через Казахстан в 20:40. 17 человек сегодня совершили переезд по маршруту Санья - Пекин, Пекин - Москва, Москва - Санкт-Петербург, и в 10:20 самолет приземлился в Петербурге. Всего за выходные улетело 82 человека и 9 готовятся к вылету. Еще 112 осталось пока в Китае", - сказала она.

Всего на сегодняшний день для отправления российских туристов на родину задействовано четыре авиакомпании: China Southern Airlines,"Аэрофлот", "Ай-Флай" и "Уральские авиалинии".

Ранее стало известно, что более 200 россиян уже несколько дней не могут вылететь с китайского курортного острова Хайнань, так как китайские авиавласти не подтвердили слоты для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. По данным Ассоциации туроператоров России, "Икар" не завозил российских туристов в Китай. Однако на Хайнане отдыхали туристы компаний "Матрешка Тур" и "НТК Интурист", которые должны были лететь домой рейсами этой авиакомпании.