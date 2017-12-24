Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин ожидает, что рост экономики России по итогам 2017 года составит 1,8-2%

Экономика и бизнес
24 декабря, 21:24 дата обновления: 24 декабря, 21:43 UTC+3

В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экономический рост в России по итогам 2017 года составит от 1,8% до 2%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила журналистам, что прогноз "ближе к нижней границе сейчас". В 2018 году в ЦБ ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%.

Смотрите также

Орешкин прогнозирует рост производительности труда в РФ по итогам 2017 года на 1,5-2%

Путин заявил, что экономика России преодолела спад

Кудрин оценил рост экономики РФ в 2018 году на уровне 1,5-2%

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Силуанов, Антон Германович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама