Siemens не доказал, что был обманут структурой Ростеха по контракту на турбины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Германский концерн Siemens в судебном процессе против структур госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - не представил доказательств того, что ее дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха о возврате газовых турбин, поставленных, по утверждению германского концерна, в Крым в обход санкций Евросоюза. Siemens в суде заявлял, что при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма".

"Истцы по первоначальному иску не доказали, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики (ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - прим. ТАСС) преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - сообщается в документе.

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры Ростеха, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ". Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Турбины для ТЭС в Крыму

Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит в Севастополе и Симферополе две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС (мощностью по 235 МВт) запланирован на май 2018 года.

На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. Позднее Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин, энергооборудование будет поставлено на полуостров с вторичного рынка. По итогам проведенного Siemens расследования концерн заявил, что все четыре турбины, поставленные в Крым, оказались его производства.

В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в список три компании и трех человек, причастных к поставке турбин Siemens в Крым: замминистра энергетики Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора ОАО "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилку. Ограничения также введены против компаний - партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

Судебные споры

В Арбитражный суд Москвы было подано два иска к структурам Ростеха. Первый иск подал германский концерн Siemens, истцом по второму делу выступало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин". В частности, оспариваются два договора: первый - о поставке газотурбинных установок, заключенный в марте 2015 года между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт"; второй - о перепродаже этих турбин ООО "Технопромэкспорт" (договор заключен в октябре 2016 года). Кроме того, Siemens заявлял, что намерен получить это оборудование обратно, аналогичные требования содержатся и в иске "Сименс технологии газовых турбин" к предприятиям Ростеха.

В свою очередь, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" подали встречный иск к Siemens и "Сименс технологии газовых турбин". Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что решение спора между "Технопромэкспортом" и германским концерном Siemens по поставкам турбин в Крым возможно только в судебной плоскости. Решением суда по первому иску Чемезов остался доволен.