Число отказов в получении “дальневосточного гектара” сократится с 1 января 2018 года

ТАСС, 1 января. С 1 января 2018 года вступают в действие очередные изменения, зафиксированные в законе о земельном кадастре. Собственникам земельных участков необходимо пройти процедуру оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). В противном случае право собственности перейдет к местным властям.

В частности, с 1 января вступает в действие запрет на распоряжение земельными участками, по которым не определено местоположение границ. Владельцы земельных наделов, которые своевременно не сделают межевание участков, лишатся возможности продавать или дарить свои участки. При этом наличие права собственности не будет влиять на принцип действия данной нормы. Провести межевание обязаны также владельцы участков, которые поставили наделы на кадастровый учет до 2008 года (когда данная процедура была не обязательной). Отсутствие межевания или регистрации участка в ЕГРП может стать основанием для потери права собственности. Судебная инстанция может признать подобный земельный надел "ничейным". В таком случае распоряжаться участком смогут местные органы власти.

Этот законопроект может иметь большие последствия для программы "дальневосточного гектара". Регионы в течение 2017 года должны были нанести на кадастровые карты границы всех участков, предоставленных до начала действия закона “о дальневосточном гектаре”. Это позволит избежать ситуаций, когда желающие получить земельный участок через автоматизированную систему "НаДальнийВосток.рф" выбирали гектар на уже занятых кем-то, но не внесенных в реестр землях, что служило поводом для отказа.

“Есть множество случаев, когда граждане ранее, получив земельный участок, не провели межевание и не включили его в кадастр. Соответственно ФИС “НаДальнийВосток.рф” показывает эти земли как разрешенные к выдаче. Однако, когда другие граждане выбирают себе гектар на этой земле, возникает спорная ситуация”, - пояснили в Минвостокразвитии.

Ранее федеральное законодательство дало собственникам таких участков срок до 1 января 2018 года, чтобы оформить их в кадастре должным образом и внести в ФИС как зону "нельзя". С нового года такие участки открыты для всех желающих получить в безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке.