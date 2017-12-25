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ФРМ выделит 250 млн рублей на инфраструктуру в моногороде Наволоки Ивановской области

Экономика и бизнес
25 декабря, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Средства планируют направить на строительство автодорог, линий электропередачи и очистных сооружений

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (ФРМ) выделит порядка 250 млн рублей на строительство инфраструктуры в моногороде Наволоки Ивановской области. Соглашение о выделении средств было подписано в понедельник врио губернатора Станиславом Воскресенским и главой фонда Ильей Кривоговым в Москве.

"Сегодня подписано соглашение, по которому Ивановская область получит из Фонда развития моногородов свыше 250 млн рублей, софинансирование со стороны региона составит чуть выше 20 млн рублей", - сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам подписания соглашения.

Указанные средства планируется направить на строительство объектов инфраструктуры, в частности автодорог, линий электропередачи и очистных сооружений. Это необходимо для создания ряда новых производств, в том числе цеха компании "Навтекс" по производству перевязочных материалов для применения в медицине.

Как сообщалось ранее, в августе текущего года региональные власти направили в Минэкономразвития РФ заявку на присвоение Наволокам статуса территории опережающего развития. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, в заявка была одобрена и в настоящее время в регионе ожидают, когда будет подписано распоряжение правительства РФ о присвоении данного статуса.

В городе власти планируют создать ряд новых производств и уже нашли 14 потенциальных инвесторов в сфере производства медоборудования, запчастей и комплектующих для автомобилей и пищевой промышленности. В частности, компания "Навтекс" откроет производство импортозамещающих перевязочных материалов, инвестиции в которое составили 370 млн рублей.

Наволоки - моногород в Ивановской области, с населением порядка 10 тыс. человек, расположенный в 100 км от областного центра. Согласно постановлению правительства РФ, населенный пункт включен в перечень моногородов, где имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

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Воскресенский, Станислав Сергеевич
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