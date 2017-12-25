Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд развития моногородов поддержит инвестпроект стоимостью 2,5 млрд рублей в Череповце

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Реализация проекта позволит создать 138 рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил выделение 945 млн рублей в виде займа на инвестиционный проект по созданию в моногороде Череповце в Вологодской области завода по выпуску фибролитовых плит для строительства домов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фонда.

"Наблюдательный совет одобрил участие Фонда в финансировании инвестиционного проекта по строительству производства фибролитовых плит в городе Череповце Вологодской области в форме займа в размере 945,9 млн рублей под 5% годовых сроком на шесть с половиной лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инициатором проекта является ООО "Фиброплит", входящее в группу компаний Череповецкого фанерно-мебельного комбината. В рамках проекта на территории индустриального парка "Череповец" планируется строительство современного производства по выпуску фибролитовых плит - строительный материал на основе древесины, обладающий низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью и звукопоглощением, долговечностью и удобством обработки. Мощность предприятия - до 106 тыс. кубических метров продукции в год.

"В результате реализации инвестиционного проекта будет создано 138 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта - 2,5 млрд рублей", - отметили в Фонде развития моногородов.

Строительство завода фибролитовых плит началось в июле 2017 года. Предприятие стало первым резидентом индустриального парка "Череповец" и должно быть запущено в эксплуатацию в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама