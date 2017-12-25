Фонд развития моногородов поддержит инвестпроект стоимостью 2,5 млрд рублей в Череповце

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил выделение 945 млн рублей в виде займа на инвестиционный проект по созданию в моногороде Череповце в Вологодской области завода по выпуску фибролитовых плит для строительства домов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фонда.

"Наблюдательный совет одобрил участие Фонда в финансировании инвестиционного проекта по строительству производства фибролитовых плит в городе Череповце Вологодской области в форме займа в размере 945,9 млн рублей под 5% годовых сроком на шесть с половиной лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инициатором проекта является ООО "Фиброплит", входящее в группу компаний Череповецкого фанерно-мебельного комбината. В рамках проекта на территории индустриального парка "Череповец" планируется строительство современного производства по выпуску фибролитовых плит - строительный материал на основе древесины, обладающий низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью и звукопоглощением, долговечностью и удобством обработки. Мощность предприятия - до 106 тыс. кубических метров продукции в год.

"В результате реализации инвестиционного проекта будет создано 138 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта - 2,5 млрд рублей", - отметили в Фонде развития моногородов.

Строительство завода фибролитовых плит началось в июле 2017 года. Предприятие стало первым резидентом индустриального парка "Череповец" и должно быть запущено в эксплуатацию в 2018 году.