МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала и за налоговые льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в РФ.

"У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", - заявил глава государства на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

Второе предложение заключается в том, чтобы "освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов".

Путин напомнил о своей недавней встрече с представителями крупного российского бизнеса. "Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы по контролируемым иностранным компаниям - это компании, которые фактически принадлежат нашим гражданам, наши граждане являются там конечными бенефициарами", - сообщил он.

По мнению президента, новые предложения могут стать "дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию". "Будем в этом направлении работать дальше", - заверил глава государства.