Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин выступил за продление амнистии капитала

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:07 дата обновления: 25 декабря, 20:28 UTC+3

Глава государства также предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают его за границей и переводят в Россию, от выплаты 13% налогов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала и за налоговые льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в РФ.

Смотрите также

Путин на встрече с бизнесом предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала

Путин потребовал убрать двусмысленные нормы, позволяющие совершать "наезды на бизнес"

Путин указал продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию

"У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", - заявил глава государства на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

Второе предложение заключается в том, чтобы "освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов". 

Путин напомнил о своей недавней встрече с представителями крупного российского бизнеса. "Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы по контролируемым иностранным компаниям - это компании, которые фактически принадлежат нашим гражданам, наши граждане являются там конечными бенефициарами", - сообщил он.

По мнению президента, новые предложения могут стать "дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию". "Будем в этом направлении работать дальше", - заверил глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама