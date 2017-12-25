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Путин предложил подумать об утилизационном сборе за холодильники и другую крупную технику

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Президент России призвал "без всякой суеты" обдумать такую идею

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным проработать вопрос об утилизационном сборе за холодильники, телевизоры и другую крупную технику.

"Что касается крупных отходов - телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, - надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке этих машин", - заявил глава государства на встрече с руководством палат Федерального Собрания. "Надо подумать, не спеша только и без всякой суеты", - призвал он.

Путин также считает, что территориальные схемы размещения свалок не могут создаваться "без прямого участия граждан". "Это сложный процесс - согласовать с людьми вот эту территориальную схему, но единственно правильный, - уверен Путин. - Только тогда это будет воспринято нормально и функционировать нормально".

"Год экологии закончился, но борьба за сохранение [окружающей] среды, конечно, не закончится никогда", - заявил также президент.

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