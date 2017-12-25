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Минкавказ ужесточил отбор проектов регионов на включение в госпрограмму развития СКФО

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Минкавказ оставляет за собой право без согласования с субъектом исключить проект из госпрограммы развития СКФО при неиспользовании заложенных федеральных средств

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа ужесточило критерии отбора на 2018 год инвестиционных проектов для включения в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)". Об в понедельник сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Подход к отбору проектов на 2018 год с учетом ваших недочетов будет более жестким, чем в прошлом году. У вас в этом году было стопроцентное право определения приоритетности и расчета эффективности проекта для региона, и мы оставляли за регионом право принятия решения даже там, где мы не совсем были согласны. На 2018 год мы у вас эти полномочия забираем", - обратился он на заседании межведомственной рабочей группы к представителям субъектов СКФО.

Байсултанов также отметил, что Минкавказ при отборе проектов на включение в госпрограмму на 2018 год оставляет за собой право без согласования с субъектом исключить этот проект из госпрограммы развития СКФО. "Потому что неиспользование федеральных средств, которые были заложены, мы больше допускать не можем", - пояснил он.

По итогам 2017 года в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года вошли 15 инвестиционных проектов. По условиям программы, предприниматели получают софинансирование из федерального бюджета в размере, не превышающем 40% от стоимости проекта. Объем средств, на который может рассчитывать каждый из семи регионов СКФО - 500 млн рублей.

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