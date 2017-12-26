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Путин приедет в дом правительства, где подведет итоги года и обсудит актуальные задачи

Экономика и бизнес
26 декабря, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

По информации пресс-службы Кремля, в числе намеченных для обсуждения тем - вопросы социально-экономического развития страны

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года во вторник посетит дом правительства и встретится с членами кабинета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", - отметили в пресс-службе.

На большой пресс-конференции 14 декабря Путин отмечал, что действующее правительство в России в целом работает удовлетворительно, "несмотря на известные проблемы". При этом он упомянул среди проблемных вопросов, в частности, ситуацию в ЖКХ и др.

Как пояснял президент, об уверенной и удовлетворительной работе кабмина говорит, в том числе, возвращение к устойчивому росту экономики и макроэкономическому развитию страны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называл самым сложным и уникальным вызовом для нынешнего правительства страны одновременное с падением цен на нефть введение санкций против РФ. В интервью федеральным телеканала в конце ноября он выразил мнение, что в целом кабмину удалось на этом фоне принять "целый ряд решений, которые оказались абсолютно адекватными".

В то же время премьер признавал, что "очевидно, можно было бы сделать и больше". По словам Медведева, "никогда нельзя быть довольным всем, надо всегда иметь разумную долю скепсиса в отношении всех тех решений, которые принимаем, - и это совет любому правительству".

Дом правительства

Глава государства традиционно проводит предновогодние встречи с кабмином в доме правительства на Краснопресненской набережной. Они, как правило, проходят в Большом зале переговоров на пятом этаже, где также находятся зал заседаний и рабочий кабинет премьер-министра. Во время итоговой встречи с правительством президент, по традиции, занимает кресло посередине длинной стороны П-образного стола, а премьер располагается рядом, по правую руку от главы государства. По левую руку от Путина - кресло первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Вместе с тем у Путина есть и собственный кабинет в правительственной резиденции, который находится на третьем этаже по соседству с пресс-центром. Но бывает он там крайне редко, только по особым случаям.

Как ранее рассказывал ТАСС один из представителей аппарата правительства, президентский кабинет всегда поддерживается в рабочем состоянии, его периодически убирают, проветривают, следят за порядком и поливают цветы. Кабинет главы государства в доме правительства практически ничем не отличается от рабочего кабинета премьера. В кабинете главы государства есть комната отдыха, стол для двусторонних встреч и большой стол для совещаний.

Собственные кабинеты в доме правительства есть у каждого члена кабинета министров. Однако, как правило, в них чаще работают только глава правительства, вице-премьеры и сотрудники аппарата правительства, поскольку федеральные министры предпочитают работать в личных кабинетах, расположенных в зданиях соответствующих министерств.

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