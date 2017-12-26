Кабмин на заседании рассмотрит законопроект о недрах в Крыму и распределит субсидии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на последнем в этому году заседании рассмотрит законопроекты об участках недр в Крыму, об унификации сроков действия карт зрителя чемпионата мира по футболу 2018 года, а также распределит ряд субсидий на будущий год.

Как сообщает пресс-служба кабмина, всего в повестке значатся пять законопроектов. Один из них нацелен на упрощение условий участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Он предусматривает, в частности, исключение необходимости учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставление властям региона право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу и исключению из нее.

Также предлагается предоставить регионам, включенным в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, вносить изменения в региональные программы в части изменения перечня работодателей или профессий, на которые предполагается привлечение работников.

Еще один проект касается распределения участков недр в Крыму, лицензии на которые ранее выдали официальные органы Украины. Согласно документу, право пользования такими участками будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона.

Также будут рассмотрены поправки в закон о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, которые, в частности, изменяют сроки действия карты зрителя для ЧМ-2018. Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Этот период будет начинаться за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча. Таким образом, по сравнению с действующими нормами закона, проект увеличивает срок действия карты зрителя в электронной форме, но сокращает действие аналогичной карты, получаемой в бумажном виде.

В повестке заседания также значатся поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые совершенствуют законодательство в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Наконец, члены правительства рассмотрят поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).

Соглашения

В повестке дня заседания значатся два соглашения. Одно из них между Российской Федерацией и Новым банком развития о привлечении займа для финансирования проекта "Содействие развитию судебной системы РФ". Основной целью соглашения является повышение эффективности работы судебной системы и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц путем улучшения инфраструктуры и внедрения современных информационных технологий.

Еще один документ носит региональный характер. Речь идет о соглашении между Министерством труда и социальной защиты и правительством Саратовской области о передаче правительству региона части полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов.

В рамках действовавшего до 30 ноября 2017 года аналогичного соглашения регион осуществлял рад полномочий РФ по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение. В новом соглашении за регионом сохраняется только полномочие по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов. Полномочия РФ по предоставлению путевок будут осуществляться Фондом социального страхования.

Субсидии

На заседании правительство распределит субсидии на 2018 и 2017 годы. Так, в 2018 году предполагается выделить 21,4 млрд рублей на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Шесть регионов получат в будущем году из федерального бюджета 1 млрд 534,2 млн рублей на финансирование предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Эти деньги получат Ингушетия, Брянская, Московская, Самарская, Ульяновская области, а также город Москва. Регионы также получат 31 млрд 651 млн 453,2 тыс. рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

На государственную поддержку ведущих университетов России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров предлагается выделить в 2018 году 9,907 млрд рублей. На реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода государственного научного центра "НИОПИК" с целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов предлагается выделить в 2017 - 2020 годах 1 млрд 710 млн рублей, в том числе 100 млн рублей в 2017 году.

Кроме того, бюджетам субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности планируется выделить 31,25 млрд рублей. Также до конца этого года кабмин намерен выделить 280,4 млн рублей и 15 млрд 549,6 млн рублей соответственно на софинансирование расходов регионов по возмещению части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Наконец, будут рассмотрены два проекта распоряжения кабмина, предполагающие выделение в 2017 году 3 млрд 689,2 млн рублей и 59 млрд 550,1 млн рублей на софинансирование расходов регионов по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.