Госагент по интервенциям на рынке зерна ОЗК ожидает рост выручки в 2017 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Выручка Объединенной зерновой компании (ОЗК) по стандартам международной финансовой отчетности по итогам 2017 года, согласно прогнозам, вырастет почти в два раза и составит 23,9 млрд руб. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора ОЗК Дмитрий Юрьев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, показатель чистой прибыли компании ожидается в размере 2,1 млрд руб. против 2,2 млрд руб. в прошлом году. Операционная прибыль в этом году прогнозируется на уровне 3,5 млрд руб.

Юрьев также сообщил, что по результатам 2016 года ОЗК выплатила дивиденды в размере 776 млн руб.

"Текущий год был действительно богат на урожай - это уже некая закономерная последовательность той государственной поддержки, которая оказывается государственной программой. Здесь необходимо отметить фактор и введения дополнительных объемов посевных площадей", - отметил замглавы ОЗК.

Общая инвестпрограмма ОЗК на конец 2017 года накопленным итогом составила около 33 млрд руб. Среди основных проектов - реконструкция Новороссийского комбината хлебопродуктов (на которую в совокупности потрачено 4,9 млрд руб.), создание железнодорожного оператора (вложено 4,4 млрд руб.), а также строительство специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино в Приморском крае (на это потрачено 740 млн руб.).

Зерновые интервенции

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. "Мы являемся агентом по исполнению данного контракта, он заканчивается в текущем году. Был проведен недавно открытый конкурс Минсельхозом России на год. Мы повторно заявились участником, единственная компания", - отметил он.

По словам Юрьева, ОЗК планирует в ближайшие дни продлить контракт с Минсельхозом на выполнение функции госагента по использованию зерна интервенционного фонда. Сейчас в фонде хранится 3,97 млн т зерна на общую сумму около 36 млрд руб., уточнил он.

"Всех интересует вопрос с задержкой выплат хранителям зерна интервенционного фонда. Действительно, в текущем году была заминка длиною почти в пять месяцев", - отметил Юрьев. По его словам, сейчас этот вопрос урегулирован, выплаты уже начались и до конца года ОЗК погасит долги перед хранителями зерна государственного интервенционного фонда. "В бюджете следующего года учтена потребность [в финансировании] на хранение зерна, учтены все необходимые потребности по возможным товарным интервенциям, которые готовятся министерством. Поэтому сбоев мы таких не видим", - отметил он.

Согласно новым правилам проведения интервенций, которые вступают в силу со следующего года, ОЗК уже сама будет проводить конкурс по отбору банков, страховых компаний и хранителей зерна. "Объем ответственности увеличивается, поскольку раньше это были все функции государства, и этими вопросами занимался исключительно Минсельхоз", - сказал он.

Крупнейший актив компании - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов " (НКХП, ОЗК в нем принадлежит 51%), мощность перевалки которого до реконструкции составляет 3,5 млн т зерна в год. "Совокупно с Калининградским портом общая мощность перевалки на сегодня составляет у нас 4,9 млн т", - отметил он.

Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, 50% минус 1 акция - у группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Государство уже несколько лет собирается продать свою долю в ОЗК. Для приватизации компании уже выбран инвестконсультант, которым стал "ВЭБ Капитал". Юрьев не стал комментировать этот вопрос, подчеркнув, что решение принимает правительство.