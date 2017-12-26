Дворкович возглавит правительственную делегацию РФ на форуме в Давосе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович возглавит российскую правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме, который пройдет 23-26 января в швейцарском Давосе. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

В работе Давосского форума примут участие федеральные министры и представители органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке будут обсуждать современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий. В рамках российской повестки планируется обсудить развитие промышленности и государственно-частного партнерства.

"На протяжении всех дней форума в Швейцарских Альпах будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. В резиденции запланирована насыщенная деловая и культурная программа, будет организовано пространство для встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью "Русского дома", организатором которого выступает оператор конгрессно-выставочных мероприятий фонд "Росконгресс", станет демострация открытости России к диалогу и совместной работе для достижения общего успеха в бизнесе.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов обсудил с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в рамках рабочей встречи повестку предстоящего экономического форума, в рамках которой стороны рассмотрели результаты проекта "Будущее промышленности России", обсудили возможные варианты программ государственно-частного партнерства, которые могут способствовать развитию российской промышленности.

Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе в дни проведения мероприятия. После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.