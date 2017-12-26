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Суд утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"

Экономика и бизнес
26 декабря, 13:27 дата обновления: 26 декабря, 14:16 UTC+3

АФК выплатит "Башнефти" 80 млрд рублей, еще 20 млрд рублей - "Система-Инвест"

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" и прекратил производство по делу. Такое решение огласила во вторник судья Ирина Нурисламова.

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"Суд постановил утвердить мировое соглашение", - сказала она, перечислив обстоятельства дела.

Как сообщила судья, обеспечительный арест с активов АФК "Система" будет сниматься поэтапно.

АФК выплатит "Башнефти" 80 млрд рублей, "Система-Инвест" выплатит 20 млрд рублей. 

"Ответчик обязуется возместить "Башнефти" причиненные убытки в размере 100 млрд рублей, из которых 80 млрд рублей будет выплачено "Системой", 20 млрд выплатит "Система-Инвест". В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего мирового соглашения стороны составят и передадут службе судебных приставов совместное заявление о снятии ограничений, установленных в целях обеспечения [иска]", - сказала судья.

АФК должна выплатить "Башнефти" 20 млрд рублей не позднее 29 декабря этого года, 40 млрд - не позднее 28 февраля 2018 года. 

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В ходе заседания представители "Роснефти", "Башнефти", АФК "Система", "Система-Инвест" и Минземимущества Башкирии (владеет 25% плюс 1 акция "Башнефти") попросили суд удовлетворить представленное ранее совместное заявление о мировом соглашении. Согласно его условиям, ответчики обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

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