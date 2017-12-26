Первый резидент зарегистрирован в пилотной ТОР "Каспийск" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый резидент зарегистрирован в единственном в Дагестане моногороде Каспийск, получившем статус территории опережающего развития (ТОР). В городе до 2021 года будет организовано новое производство, появятся 216 новых рабочих мест, сообщили ТАСС во вторник Министерстве экономики и территориального развития республики.

"В реестр резидентов территорий опережающего социально- экономического развития включен первый резидент ТОР "Каспийск" - компания "НПП "Инкомтех", которая планирует вложить 2,7 млрд рублей в новое производство", - уточнили в министерстве.

Компания планирует реализовать инвестиционный проект по созданию предприятия по производству композитных материалов и пластмассовых изделий, используемых в строительстве, проект направлен на замещение импортных поставок композитных материалов и изделий, удовлетворение спроса на композитные материалы и изделия со стороны промышленности и населения.

"Сейчас идет процесс организации производства, выбор земли, выход производства на полную мощность планируется к 2021 году", - сказал ТАСС представитель компании НПП "Инкомтех".

В республике принят закон, который предоставляет налоговые льготы резидентам ТОР "Каспийск". Законопроектом предоставляются льготы по налогу на прибыль для участников, установлены ставки в размере 5% в течение пяти лет и в размере 10% на период с шестого по десятый годы. Также предполагается освобождение резидентов от налога на имущество на 10 лет.

Градообразующее предприятие моногорода Каспийска - завод "Дагдизель", где сейчас разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационную технику. В моногород планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций до 2020 года благодаря поддержке Фонда развития моногородов. В регионе статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни.