В Нижегородской области запустили производство кабин для тракторов из российских деталей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Серийное производство кабин из российских комплектующих для тракторов европейской марки Deutz-Fahr запустили в Павловском районе Нижегородской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день в России специализированное производство кабин в сегменте тракторов с мощностью двигателя 80-100 лошадиных сил не существует, что делает проект компании уникальным для России", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта компании "НПО Мехинструмент" составила 102,7 млн рублей, из которых 51 млн рублей предоставлен федеральным Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на пять лет.

Отмечается, что запуск проекта позволит достичь уровня локализации производства трактора серии Agrolux на территории России до 60%. Тракторы этой серии просты в эксплуатации, маневренны и разработаны для служб ЖКХ и фермерских хозяйств. На заемные средства ФРП закуплено современное оборудование, на котором можно собирать кабины из российских деталей.

"Новое производственное оборудование позволяет из российских комплектующих выпускать кабины, себестоимость которых снижена на 25%. Мощности нашего производства позволят выпускать в год около 1 300 готовых тракторов. В наших планах увеличить долю компании на рынке тракторов в России с 10% до 20%", - приводит слова директора по стратегии ООО "Мехинструмент" Михаила Занозина пресс-служба.

Кроме того, ожидается, что объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней после реализации проекта составит 25,5 млн рублей и будет создано 30 рабочих мест.