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Силуанов: резервный фонд в 2017 году будет полностью исчерпан

Экономика и бизнес
26 декабря, 14:07 UTC+3

Траты из фонда за год составят 1,5 трлн рублей, отметил министр

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ - около 660 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - сказал министр.

Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.

По данным Минфина, Резервный фонд за ноябрь 2017 года увеличился почти на 2%, до 994,64 млрд рублей, а Фонд национального благосостояния сократился на 2,8%, до 3,9 трлн рублей.

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