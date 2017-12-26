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Силуанов: ОФЗ в юанях будут размещены на Мосбирже

Экономика и бизнес
26 декабря, 14:15 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Их объем составит $1 млрд, отметил министр

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские инвесторы смогут покупать облигации федерального займа (ОФЗ), выпущенные в юанях, на Московской бирже.

Об этом сообщил на брифинге журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы вместе с ЦБ ездили к китайским партнерам на переговоры и достигли соглашения о том, что китайские внутренние инвесторы могут покупать наши облигации, выпущенные в юанях, на Московской бирже. Скорее всего, это мы протестируем в следующем году", - сказал он.

По словам министра, объем выпуска облигаций в юанях будет на уровне $1 млрд.

Как сообщалось в начале ноября, Минфин подготовил проект постановления правительства, предоставляющий возможность выпуска ОФЗ в юанях. 1 декабря в ЦБ заявляли, что проект по размещению ОФЗ в юанях находится в завершающей фазе.

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