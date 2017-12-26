Дефицит бюджета РФ в 2017 году составит 1,6% ВВП

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ оценивает дефицит федерального бюджета в 2017 году на уровне 1,6% ВВП, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"У нас по дефициту было значение 2,5% по этому году. Потом мы уточнили до 2,2%, делали оценку на 1,8%, а сейчас можно сказать, что в результате будет 1,6%... Дефицит бюджета ожидаем где-то [в размере] 1,5 трлн рублей. У нас растут и нефтегазовые доходы в этом году по сравнению с планом, и растут также и ненефтегазовые доходы", - отметил министр. Ненефтегазовый дефицит бюджета составит чуть больше 8,2% ВВП, сказал Силуанов

По словам Силуанова, бюджет в этом году получит нефтегазовых доходов на 172 млрд рублей больше, чем планировалось, а ненефтегазовых - на 117 млрд рублей больше.

"Расходы будут профинансированы в несколько меньших объемах, чем мы планировали. В первую очередь за счет того, что у нас ряд ведомств не успеют их осуществить, и, по сути, эти расходы перейдут на следующий год. За счет этого наши оценки сокращаются. То есть это отложенные расходы, которые перейдут на следующий год", - отметил он.

Силуанов напомнил, что некоторым ведомствам в этом году разрешили переносить остатки неиспользованных бюджетных средств на следующий год, поэтому эти ведомства стали меньше авансировать, поскольку уверены в том, что эти деньги будут использованы. "Скорее всего, в следующем году такая же система переноса через год продолжится", - заявил министр.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета составят в 2017 году 14,99 трлн рублей (16,3% ВВП), что выше запланированного в первой редакции бюджета-2017 на 1,5 трлн рублей. Рост нефтегазовых доходов объясняет примерно 2/3 прироста доходов. При этом согласно действующим переходным положениям бюджетного правила, они не будут использованы на финансирование дополнительных расходов бюджета.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2017 году составят 9,022 трлн рублей (9,8% ВВП) - почти на 7% выше плана.

Расходы составят 16,66 трлн рублей, или 18,1% ВВП. Увеличение расходов на 424 млрд рублей (к первоначальной редакции закона о бюджете) было обусловлено ростом ненефтегазовых доходов, вызванным более быстрым чем предполагалось ранее восстановлением экономической активности и повышением качества администрирования доходов, отмечается в материалах Минфина.