Силуанов прогнозирует стабильный курс рубля при цене нефти в $55

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что в 2018 году курс рубля останется на уровне этого года при цене нефти в $55 за баррель и в отсутствие внешних шоков.

"Если цены на нефть сохранятся такие, какие есть, хотя бы $55 за баррель, то такой же курс и будет, если не будет никаких дополнительных санкций, никаких неприятностей со стороны внешних ограничений", - сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что курс рубля все меньше зависит от цены на нефть. "Это в связи с тем, что мы все более активно применяем бюджетное правило. Мы в рамках бюджетного правила до 70% всех нефтегазовых доходов изымаем в резервы, до последнего момента эта цифра была меньше. Эта цифра была порядка 30-40%. А значит, если даже и будет волатильность на сырьевом рынке или рынках капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем в предыдущей методике формирования суммы, которая идет в ФНБ", - отметил он.

Основной итог 2017 года для рубля - его стабильность относительно динамики валютного курса в 2014-2016 годах, когда курс рубля менялся от 16% до 140% за год. При этом резкая динамика могла быть направлена не только в сторону ослабления российской валюты, но и в сторону ее резкого укрепления. В частности, и в 2015 и в 2016 годах наблюдались волны укрепления рубля на 30% и более. В 2017 году с первого дня торгов и до конца декабря курс доллара опускался чуть ниже 56 руб. и поднимался немного выше 62 руб., то есть весь год курс рубля к доллару колебался в диапазоне не более 10%.

Заметно более стабильный курс рубля эксперты связывают, прежде всего, со снижением зависимости российской валюты и российской экономики от цен на нефть, а также действий Минфина на валютном рынке.

Систему валютных интервенций на внутреннем рынке правительство РФ создало в феврале 2017 года в порядке подготовки к введению нового бюджетного правила. Закупка иностранной валюты проводится в том случае, если цена нефти превышает $40 за баррель, а продажа осуществляется в противоположной ситуации. Объем закупок валюты определяется объемом дополнительных нефтегазовых доходов, поступивших в федеральный бюджет сверх базового сценария, установленного в рамках бюджета РФ на 2017 год.

Новое бюджетное правило принято летом 2017 года. В соответствии с ним параметры федерального бюджета, в первую очередь расходы, будут рассчитываться исходя из стоимости нефти марки Urals на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года, которая с 2018 года будет ежегодно индексироваться на 2%.