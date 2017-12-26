Налоговые поступления в Астраханской области в 2017 году превысят 100 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 100 млрд руб. налогов поступит во все уровни бюджетов в Астраханская область по итогам 2017 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Александр Жилкин в своем докладе общественности о социально-экономических итогах года.

"По итогам года мы впервые превысим рубеж в 100 млрд руб. по собираемости налогов с нашей территории во все уровни бюджетов, объем доходной части консолидированного бюджета Астраханской области оценивается на уровне 41 млрд руб. Это было бы невозможно без роста реального сектора региональной экономики. При этом бюджет традиционно сохраняет свою социальную направленность", - сказал Жилкин.

Бюджет Астраханской области на 2017 год был принят с дефицитом 2,7 млрд руб.: доходы - 31,91 млрд руб., расходы - 34,7 млрд руб. На начало декабря госдолг региона составлял 26 057 млн руб., в том числе кредиты банков - 12,8 млрд руб. Главный финансовый документ региона на 2018 год сформирован с профицитом в 2 млрд руб. против дефицита в 2,7 млрд руб. на 2017 год. Доходы составят около 37 млрд руб., расходы - порядка 35 млрд руб.