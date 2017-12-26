На Ставрополье в 2018 году построят теплицы для выращивания ягод

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый для Ставропольского края проект по выращиванию тепличных ягод будет реализован в регионе в 2018 году. Инвестиции составят порядка 2 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам первый зампред правительства края Николай Великдань.

"Новшество в сфере защищенного грунта - с 2018 года в городе Кисловодске начинается новое строительство тепличного комбината, который будет производить ягоды, в том числе, и в зимнее время, на площади 10 га: клубнику, малину и чернику", - сказал он.

По словам Великданя, реализация проекта займет около года, по предварительным оценкам, ввод тепличного комплекса в работу может произойти уже в 2018 году. "Это первый проект для региона, инвестор из Англии, ... вложения составят около 2 млрд рублей", - сказал первый зампред правительства.

Экспорт зерна

Николай Великдань добавил, что Ставропольский край планирует направить на экспорт 5,5 млн т зерна урожая 2017 года, что более чем на 57% выше показателей предыдущего года.

"Направить на экспорт мы в этом году планируем 5,5 млн т зерна урожая 2017 года. Мы заняли очень серьезные экспортные позиции на рынке восточных стран - Китай, Израиль, Иран, Азербайджан и других стран", - сказал он.

Как сообщалось ранее, экспорт зерна в Ставропольском крае в 2016 году составил 3,5 млн т, что почти на четверть меньше, чем в 2015 году. Основными странами-импортерами в прошлом году были Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран.

В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн т зерна, в то время как рекорд, установленный в 2016 году, составил 9,2 млн т, собственные потребности регион обеспечивает полностью. "У нас потребности на самом деле не такие уж большие - нам необходимо 400-500 тыс. т зерна на хлеб, необходимо около 200 тыс. т фуражного зерна, на семена - около 400 тыс. т", - рассказал Великдань.

В 2017 году в России был собран рекордный урожай зерновых - 140 млн т зерновых в бункерном весе. По экспертным оценкам, в чистом весе урожай зерна может составить 132-133 млн т. Таким образом, в этом году будет побит рекорд советских времен, когда Россия по итогам 1978 года собрала 127 млн т зерна. В прошлом году РФ экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, по итогам нынешнего года Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна на уровне 45 млн т.