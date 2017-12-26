РЖД направит 800 млн руб. на развитие инфраструктуры Калужской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем вложений в развитие железнодорожной инфраструктуры РЖД на территории Калужской области в 2018 году превысит 800 млн руб., сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей поездки в Калужскую область начальника Московской железной дороги (филиал РЖД) Владимира Молдавера.

"В 2018 году на развитие железнодорожной инфраструктуры области РЖД планирует направить более 800 млн руб. В числе крупных проектов - реконструкция станции "Людиново 1" в связи с развитием ОЭЗ "Калуга", - говорится в сообщении.

В ходе поездки Молдавера по Калужской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московской железной дорогой и правительством региона. "Сегодня мы обсуждаем вопрос о строительстве в области дополнительных грузовых парков для обеспечения растущего объема перевозок", - цитируют Молдавера в пресс-службе областного правительства.

По данным Калужского железнодорожного узла, рост погрузок с территории региона в 2017 году вырос более чем на 30%, рост пассажиропотока составил 1,9%, было перевезено около 5 млн человек.

По данным сайта РЖД, Московская железная дорога обслуживает Москву, Подмосковье, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Брянскую и частично Владимирскую области.