В Архангельской области с 1 января сменится гарантирующий поставщик электроэнергии

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Гарантирующий поставщик электроэнергии сменится в Архангельской области с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В связи с нестабильной финансовой ситуацией ПАО "Архэнергосбыт" с 1 января 2018 года лишено статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, и в отношении его прекращена поставка (покупка) электрической энергии на оптовом рынке. ПАО "МРСК Северо-Запада" присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности компании "Архэнергосбыт", с 1 января 2018 года и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности", - говорится в сообщении.

Прежний поставщик не смог исполнять обязанности гарантирующего, и в связи с этим было принято решение его сменить. На стоимости электроэнергии смена поставщика не скажется. Новый гарантирующий поставщик по закону обязан перезаключить действующие договоры, а также заключить договор с каждым потребителем, который к нему обратится.

Дата и время, установленные для принятия "МРСК Северо-Запада" на обслуживание потребителей электрической энергии, - 00 часов 00 минут 1 января 2018 года.

Потребителям электроэнергии требуется снять показания приборов учета в 00 часов 00 минут 1 января 2018 года и передать эти показания не позднее 1 марта 2018 года в адрес МРСК Северо-Запада. При этом оплату за потребление электроэнергии в декабре поступит еще в ПАО "Архэнергосбыт".