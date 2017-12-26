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Новое уличное освещение в моногороде Асбест на Урале втрое снизит расходы на электричество

Экономика и бизнес
26 декабря, 21:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, декабря. /ТАСС

В пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщили, что новые светильники будут гореть без замены до 20 лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Замена уличных светильников на светодиодные в моногороде Асбест в Свердловской области позволит сократить расходы на электроэнергию для освещения городских улиц примерно в три раза, сообщила во вторник ТАСС глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.

"Мы сегодня запустили новую систему освещения города Асбест. Полная замена уличных светильников на более экологичные и энергоэффективные светодиодные позволит нам снизить траты бюджета примерно в три раза: с 12 млн руб. до 4 млн руб. в год. Стоимость работ составила 48 млн руб. Деньги муниципалитету выделил инвестор в рамках энергосервисного контракта, он заключен на пять лет", - сказала она.

По словам Тихоновой, власти изменили систему освещения на центральных улицах и в пешеходных переходах. "Также появилось освещение на удаленных территориях, которые раньше не освещались вообще", - отметила она.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", светильники будут гореть без замены до 20 лет.

Асбест - город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр Асбестовского городского округа. Население составляет почти 65 тыс. человек.

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