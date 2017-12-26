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Роснедра объявили торги на вольфрамо-молибденовое месторождение в КБР

Экономика и бизнес
26 декабря, 22:35 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 26, декабря. /ТАСС

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами - около 1,1 млрд руб., сообщили в ведомстве

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НАЛЬЧИК, 26 декабря. /ТАСС/. Роснедра выставили Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии на торги с начальной стоимостью более 1 млрд руб., сообщается во вторник на сайте федерального агентства.

"Целью проводимого конкурса является определение пользователя недр, обладающего необходимыми финансовыми и техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки и добычи вольфрамо-молибденовых руд на месторождении Тырныаузское", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники торгов будут оцениваться по уровню и срокам предложенных программ развития участка, тому, насколько полно они могут извлекать полезные ископаемые, предполагаемому вкладу в социально-экономическое развитие находящихся рядом территорий, эффективности мероприятий по охране недр и окружающей среды и тому, насколько будут учтены интересы национальной безопасности РФ (получаемые при переработке сырья вещества являются стратегически важными для страны - прим. ТАСС). Стартовый размер разового платежа за пользование недрами - около 1,1 млрд руб.

Площадь предлагаемого участка недр - 7,5 кв. км, он находится в 5 км от ближайшего города (Тырнауз) и 95 км от железнодорожной станции.

Залежи молибденита у реки Баксан, близ балкарского села Кирхожан, были обнаружены в 1934 году, а чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн т руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом. Заинтересованность к месторождению проявляли российская компания "Вольфрам" и канадская инвестиционная фирма Almonty, но попытки возобновить эксплуатацию Тырнаузского молибден-вольфрамового месторождения пока не увенчались успехом.

В республике реализуется также проект по переносу и модернизации гидрометаллургического завода. Он будет перерабатывать вольфрамовые концентраты, вольфрамсодержащие и молибденсодержащие продукты для получения вольфрамового ангидрида и концентрата молибденового гидрометаллургического. Поставки чистых оксидов вольфрама планируется осуществлять на отечественные предприятия, в том числе занятые в реализации программы гособоронзаказа.

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