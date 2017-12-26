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"Матрешка тур" начала осуществлять выплаты по отмененным турам в Китай

Экономика и бизнес
26 декабря, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Представитель компании уточнила, что "массовые выплаты возможны уже только" в следующем году

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Туроператор "Матрешка тур" начала выплачивать деньги российским туристам, у которых отменились программы в Китай, сообщила во вторник ТАСС представитель компании Елена Бутенко.

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"Выплаты по Китаю начались. Но они пока не носят массовый характер. Массовые выплаты возможны уже только в наступающем году, в том числе по Болгарии и Израилю", - сказала она.

По словам Бутенко, порядка десяти российских туристов уже получили выплаты за отмененные туры в Китай. При этом, все 140 туристов, которые вынужденно оставались на Хайнане несколько дней, вылетели в Санкт-Петербург, добавила она.

Ранее стало известно, что более 200 россиян уже несколько дней не могут вылететь с китайского курортного острова Хайнань, так как китайские авиавласти не подтвердили слоты для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. По данным АТОР, "Икар" не завозил российских туристов в Китай. Однако на Хайнане отдыхали туристы компаний "Матрешка тур" и "НТК Интурист", которые должны были лететь домой рейсами этой авиакомпании.

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