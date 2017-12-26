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Банк "Российский капитал" сократит 10% штата головного офиса до конца 2017 года

Экономика и бизнес
26 декабря, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что планируется также пересмотреть филиальную сеть

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк "Российский капитал" до конца 2017 года сократит 10% сотрудников головного офиса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Это стало возможным за счет централизации и объединения функций и сокращения подразделений поддержки и обслуживания", - отмечается в сообщении.

Также банк пересмотрит филиальную сеть. "Мы уже начали процесс закрытия неэффективных точек путем выхода из нецелевых регионов. Одновременно в перспективных регионах планируется развитие офисов", - говорится в сообщении. В 1 квартале 2018 года банк планирует изменить формат 20 офисов банка.

По состоянию на 1 августа 2017 года, финучреждение включает в себя 86 внутренних структурных подразделений: филиалов, дополнительных офисов и операционных касс в 31 регионе РФ в 7 федеральных округах, говорится на его официальном сайте.

Ранее во вторник ТАСС сообщил, что Росимущество завершило процесс передачи 100% акций банка Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и в 2018 году перейдет под бренд "Дом.рф".

На базе "Российского капитала" планируется создать ипотечно-строительный банк, который войдет в топ-3 банков по выдаче ипотечных кредитов к 2020 году, отметили в АИЖК. В начале будущего года банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений ("центров жилья").

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