Путин обсудит с Госсоветом повышение инвестиционной привлекательности регионов РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду итоговое заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Как сообщила пресс-служба Кремля, "на заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата".

"Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения [в регионах] целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса", - говорится в сообщении. С основным докладом выступит руководитель рабочей группы Госсовета, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Также в среду Путин посетит концерт Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце, в рамках которого выступят более 500 участников из 78 регионов страны. После концерта глава государства примет участие в традиционном торжественном приеме по случаю встречи Нового года, говорится в сообщении пресс-службы.

Подготовка Госсовета

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент поставил задачу в 2017 году добиться того, чтобы в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса (разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре) соответствовали требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам. Путин тогда пообещал самым внимательным образом следить за развитием деловой среды в субъектах РФ, предупредив, что в значительной степени именно по этим показателям он будет определять качество работы региональных команд.

На прошедшем 11 декабря текущего года под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина совещании по подготовке итогового заседания Госсовета обсуждались меры по устранению ограничений для инвестиций как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе - совершенствование кадастрового учета, правил получения разрешения на строительство, подключения к электрическим и другим инженерным сетям. Участники встречи также уделили внимание формированию ответственной бюджетной политики регионов, в том числе выполнению ими соглашений с Минфином РФ о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия собственного дефицита в целях погашения долгов.

Кроме того, ранее рабочей группой Госсовета был подготовлен доклад с анализом внедрения в регионах целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Как сообщалось на сайте Кремля в октябре, по состоянию на сентябрь 2017 года по восьми из 12 целевым моделям необходимые показатели достигнуты, однако по четырем наиболее важным моделям создания инфраструктуры для бизнеса результаты оказались низкими. Рабочая группа обсудила возможные решения в этой сфере.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в преддверии Госсовета сообщила ТАСС, что на заседании в среду будут представлены результаты деятельности по улучшению инвестклимата на федеральном и региональном уровне - в плане изменения законодательства, снижения административных барьеров, упрощения процедур для бизнеса, оказания поддержки и т.д. Чупшева напомнила, что за последние пять лет в России была реализована Национальная предпринимательская инициатива, во всех регионах был внедрен региональный инвестиционный стандарт, заработал Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, показывающий эффективность инструментов поддержки предпринимателей, открытость регионального правительства и т.д.

Одну из важных тем, касающихся инвестиционной привлекательности, глава государства поднял на прошедшем 20 декабря текущего года заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам: речь идет об удобстве получения разрешения на строительство. Президент выразил недовольство тем, что страна по этому показателю занимает лишь 115-е место в рейтинге Всемирного банка Doing business ("Ведение бизнеса"). Отметив, что в десяти лучших по этому показателю регионах РФ существует девять процедур со сроком ожидания разрешения 86 дней, а в десяти худших субъектах - 16 процедур и 165 дней, президент потребовал "убрать бюрократические препоны" и избыточный контроль в данной сфере. Еще одного важного для предпринимателей вопроса Путин коснулся в минувшую субботу на съезде "Единой России", поручив убрать все нечеткие правовые нормы, которые используются нечистоплотными представителями правоохранительных органов "для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность".

О Госсовете

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов и руководители фракций в Госдуме. Итоговое заседание Госсовета в полном составе традиционно проходит в конце года; так, в декабре 2016 года на нем обсуждались проблемы экологии, годом ранее - совершенствование системы среднего образования. Помимо этого, Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.