ВЭБ и МЭР обсуждают создание фонда инфраструктурной ипотеки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минэкономразвития РФ прорабатывают вопрос о создании фонда инфраструктурной ипотеки, заявил в среду интервью газете "Ведомости" глава ВЭБ Сергей Горьков.

"Мы это обсуждаем. Прошли первые совещания, ничего нельзя сказать. Больше вопросов, чем ответов. Нужен инструмент для поддержки инфраструктуры", - сказал он.

По словам Горькова, необходимо определить формат участия ВЭБа в потенциальных проектах. "Мы пока находимся в стадии проработки вопроса, как создавать инструменты по инфраструктурной ипотеке", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает создать государственный фонд инвестиций в инфраструктурные проекты на базе ВЭБ. Фонд будет предоставлять капитальный грант частному партнеру, а средства будут привлекаться с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Речь идет о схеме, при которой инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают.

Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д.