СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

Мессенджер WhatsApp отказался от поддержки некоторых операционных систем. Об этом сообщает газета The Independent.

"С 1 января 2018 года служба сообщений не будет доступна на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0 (или более старых версий), BlackBerry OS или BlackBerry 10", - говорится в статье.

В конце следующего года компания также планирует прекратить работу с Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше. В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно.

"Хотя эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, у них нет возможностей, которые необходимы нам для расширения функций нашего приложения в будущем", - цитирует газета заявление компании в 2016 году.

В компании рекомендуют пользователям смартфонов перейти на новый Android, iPhone или Windows Phone.