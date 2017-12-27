Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:00 UTC+3

Мессенджер будет недоступен на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS или BlackBerry 10, на Nokia S40, а позднее и на устройствах на базе Android 2.3.7

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Мессенджер WhatsApp отказался от поддержки некоторых операционных систем. Об этом сообщает газета The Independent.

Смотрите также

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе меcсенджера WhatsApp в России

"С 1 января 2018 года служба сообщений не будет доступна на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0 (или более старых версий), BlackBerry OS или BlackBerry 10", - говорится в статье.

В конце следующего года компания также планирует прекратить работу с Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше. В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно.

"Хотя эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, у них нет возможностей, которые необходимы нам для расширения функций нашего приложения в будущем", - цитирует газета заявление компании в 2016 году.

В компании рекомендуют пользователям смартфонов перейти на новый Android, iPhone или Windows Phone.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама